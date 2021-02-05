Esenyurt nüfusuyla 6 büyükşehiri geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları’nı açıkladı.

Bu verilere göre; İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü.

Ancak megakentin bir ilçesi nüfusuyla büyükşehirleri geride bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 4. maddesine göre; toplam nüfusu 750 bin olan belediyeler fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebiliyor. Türkiye'de bu şartları taşıyan toplam 30 büyükşehir bulunuyor.