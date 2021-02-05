Esenyurt nüfusuyla 6 büyükşehiri geçti

TÜİK 2020 nüfus verilerine göre, İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt, 1 milyona yaklaşan nüfusuyla 6 büyükşehir belediyesini geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları'nı açıkladı.

Bu verilere göre; İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü.

Ancak megakentin bir ilçesi nüfusuyla büyükşehirleri geride bıraktı. Ülkede en kalabalık ilçe olma özelliğini sürdüren Esenyurt'un nüfusu 957 bin 398 kişiye ulaştı.

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, nüfusa ilçede yaşayan yabancıların dahil olmadığını belirterek, 150 bin civarında yabancıyla birlikte nüfusun 1 milyonu aştığını söyledi.

'57 ilden daha büyük'

İlçenin 57 ilden büyük olduğunu dile getiren Karagül, "Burada ilginç bir durum var. İlçenin nüfusu son 10 yıldır her sene yaklaşık 60 bin artarken 2020'de sadece yaklaşık 3 bin kişi arttı" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 4. maddesine göre; toplam nüfusu 750 bin olan belediyeler fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebiliyor. Türkiye'de bu şartları taşıyan toplam 30 büyükşehir bulunuyor.