Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı: Partimiz Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni değildir

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ifadeleriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Bursalı, "Vatan Partisi, Cumhur İttifakı’nın bir bileşeni değildir. Partimizin böyle bir gündemi, talebi ve açıklaması yoktur" dedi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın "Vatan Partisi'yle ittifak var mı?" sorusu üzerine yaptığı "Bunların hepsi fasa fiso. Lafı güzaf. Biz ülkeyi yıllardır yönetiyoruz. Yüzde 0 küsur oranlarda olan siyasi partilerin yönlendirmesi söz konusu değil. Vatan Partisi’nin 'böyle bir ittifakın içindeyiz' demesini dikkate almanın bir anlamı yok" açıklamasına yanıt verdi.

Bursalı kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda "Vatan Partisi, Cumhur İttifakı’nın bir bileşeni değildir. Partimizin böyle bir gündemi, talebi ve açıklaması yoktur. Sayın Hamza Dağ'ın ifadeleri gerçek dışıdır. Vatan Partisi başı dik, birleşen Türkiye’de üretim ekonomisini kurmak için Türkiye Cephesi’ndedir" diye yazdı. Bursalı, şöyle devam etti:

" Cumhur İttifakı Türkiye için önemli ve değerlidir. Ciddi dış tehditler ve iç cepheyi yarmaya yönelik senaryolar önümüzdeyken, milli kuvvetler arasına fitne sokma girişimlerine karşı herkesin dikkatli olması gerekir. Vatanseverlik ve sorumluluk bu girişimler karşısında sınanıyor.

Türkiye için önemli ve değerlidir. Ciddi dış tehditler ve iç cepheyi yarmaya yönelik senaryolar önümüzdeyken, milli kuvvetler arasına fitne sokma girişimlerine karşı herkesin dikkatli olması gerekir. ve bu girişimler karşısında sınanıyor. FETÖ’nün Silivri duvarlarını yıkan, soykırım yalanlarını tarihe gömen, 15 Temmuz gecesi ilk açıklamayı yapan Sayın Doğu Perinçek ve Vatan Partisi’dir. Bugün de aynı sorumluluk ve cesaretle Türkiye düşmanı planlara karşı, programımız ve siyasetlerimizle mücadelenin merkezindeyiz."

3-FETÖ’nün Silivri duvarlarını yıkan, Soykırım yalanlarını tarihe gömen, 15 Temmuz gecesi ilk açıklamayı yapan Sn. Doğu Perinçek ve Vatan Partisi’dir. Bugün de aynı sorumluluk ve cesaretle Türkiye düşmanı planlara karşı, programımız ve siyasetlerimizle mücadelenin merkezindeyiz. — Özgür Bursalı (@ozgurbursali) February 4, 2021

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