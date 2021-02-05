Aleyna Çakır'ın babası: Kızımın mezarına giderek 'Rahat uyu adalet yerini buluyor' dedim

Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin, baş şüpheli Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğunun tespit edilmesinin ardından Esen'in babası Mehmet Esen, kızının mezarına giderek "Rahat uyu adalet yerini buluyor" diye seslendiğini söyledi.