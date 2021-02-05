Erdoğan: Televizyonlarda 'Melih Bulu istifa etsin' diyorlar, yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündemde yer alan konulara ilişkin olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili olarak bilgi veren Erdoğan, "Bu ara malum Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğu dönemde, bu konuyla ilgili olarak Sayın Bahçeli de düşüncelerini zaten açıklamıştı. Bunu konuştuk. Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası'yla ilgili neler yapabiliriz? Bunun üzerinde de durduk" dedi.

Ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları değerlendiren Erdoğan, "Şu anda Boğaziçi'ndeki olayları, oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak mümkün değil. Oradaki öğrencilerimizle uzaktan yakından alakası yok" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu işin başını siyasetin bir boyutu çekiyor, dün HDP 'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve gösteriler bunun bir göstergesidir. Ana muhalefet partisinin görevi ortadadır. Bununla beraber ortak hareket ettikleri akademisyenler de içinde yer alıyor. Akademisyenlerin içerisinde bunu kabullenmeyenler de var. Birçoğu maalesef hala şunu öğrenememişler, bu ülke bir hukuk devletidir.

'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve gösteriler bunun bir göstergesidir. Ana muhalefet partisinin görevi ortadadır. Bununla beraber ortak hareket ettikleri akademisyenler de içinde yer alıyor. Akademisyenlerin içerisinde bunu kabullenmeyenler de var. Birçoğu maalesef hala şunu öğrenememişler, bu ülke bir hukuk devletidir. Peki 'Melih bey kimdir, nedir?' diye baktığımız zaman; Melih Bey iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ 'den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan. Ve alanında başarılı olan bir arkadaş. Melih Bey, Boğaziçi'ni ayağa kaldırma iddiasıyla göreve gelmiş bir arkadaşımız. Televizyon kanallarında ' Melih Bulu istifa etmelidir ' diyorlar. Yürekleri yetse ' Cumhurbaşkanı da istifa etsin ' diyecekler. Osman Kavala denilen, Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde bu provokatörlerin içerisinde yer alıyor.

'den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan. Ve alanında başarılı olan bir arkadaş. Melih Bey, Boğaziçi'ni ayağa kaldırma iddiasıyla göreve gelmiş bir arkadaşımız. Televizyon kanallarında ' ' diyorlar. Yürekleri yetse ' ' diyecekler. denilen, Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde bu provokatörlerin içerisinde yer alıyor. Ana muhalefet partisi bunun içinde, dağdan beslenen malum HDP bunun içinde, ne yazık ki İP de bunun içinde. Karıştırmanın gayreti içindeler. Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Bunların çoğu mikser ya. Bizim mikserlerle işimiz yok. Oradaki yavruları teröre peşkeş çekmeyecekler. Dikkat edin, içeride bir şey yok. Siz rektörün odasını işgale yeltenirseniz ona da 'hoş geldin' demezler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, protestolarla ilgili olarak Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den gelen tepkileri eleştirdi. "Amerika ve AB ne diyorlar? 'Biz Boğaziçi'nde olanları kınıyoruz.' Amerika'ya ben şunu söylerim, şurada seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz?" diye soran Erdoğan, "Oradaki olaylarda herkes birbirini nasıl tehdit etti, ırkçılıkta tavan yaptınız. Zenci vatandaşlarınızı, orada polisler nasıl yere yatırıp öldürdüler? Nasıl izah edeceksiniz?" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik olarak da "Ya Macron, sen önce sarı yelekliler meselesini hallet" dedi.