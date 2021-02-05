Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerden Prof. Bulu'ya yanıt: Yüzlerce hoca olarak protesto ediyoruz

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeleri, protesto ettikleri Prof. Dr. Melih Bulu'nun 20 kişilik bir hoca grubunun kendisine verilecek desteği bloke ettiği şeklindeki açıklamasına yanıt verdi. Öğretim üyeleri, "Bizler 5 haftadır yüzlerce hoca olarak haksız rektör atamasını Güney Meydan’da ısrarla protesto ediyoruz" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar sürerken, öğretim üyeleri bugün (5 Şubat 2021) bir araya gelerek "Öğrencilerimize, haklı taleplerimize destek verenlere ve hocalarımıza uygulanan bu şiddet ve taciz derhal durdurulmalıdır" çağrısında bulundu.

Öğretim üyeleri, yaptıkları açıklamada rektör atamasının üzerinden 5 hafta geçtiğini belirterek "Bu süreçte Boğaziçi Üniversitesi hocaları, öğrencileri, mezunları ve emekçileri olarak, çeşitli platformlarda bu atamayı kabul etmediğimizi nedenleriyle ifade ettik. Etmeye devam edeceğiz" dedi.

Öğretim üyelerinin açıklaması şöyle devam etti:

"Üzülerek ifade etmek isteriz ki, hem Boğaziçi Üniversitesi’nin hem de tüm akademinin tarihine utanç kaynağı olarak geçecek kara bir hafta yaşadık. Öncelikle, 29 Ocak Cuma akşamı yaşananlar sonrasında öğrencilerimiz hedef gösterildi ve ağır tehditlere maruz bırakıldı. 2 öğrencimiz tutuklandı, 2 öğrencimiz kelepçeyle ev hapsi cezası aldı .

. Bu konuda 1 Şubat Pazartesi günü burada bir açıklamada bulunduk ve öğrencilerimizi, devlet yetkililerini ve basın yayın organlarını sağduyulu olmaya, dışlayıcı söz ve eylemlerden kaçınarak mutedil davranmaya davet ettik. Rumeli Hisarüstü Mahallesindeki ve üniversite giriş kapılarındaki yoğun polis ablukasının kaldırılmasını ve öğrencilerimizin serbest bırakılmasını talep ettik.

Bunların hiçbirisi gerçekleşmediği gibi, 1 Şubat Pazartesi günü çeşitli şehirlerde Boğaziçi Üniversitesi’ne destek vermek isteyen kişilerin anayasayla güvence altına alınmış barışçıl protesto hakları ihlal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Aynı günün akşamı, 50 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi güney kampüs içinde polisin müdahalesiyle gözaltına alındı. Takip eden günlerde öğrenciler ve hocalar tek tek ve açık olarak hedef gösterildi, pek çok kişi ve kurum tarafından haklarında asılsız iddialar ortaya atıldı. Öğrencilerimize, haklı taleplerimize destek verenlere ve hocalarımıza uygulanan bu şiddet ve taciz derhal durdurulmalıdır."

'Protestonun LGBTİ+ Çalışmaları Aday Kulübü'nün kapatılması sebebiyle düzenlendiği iddiası doğru değil'

Devamında bu hafta bültenlerini karalama kampanyalarına karşı kamuoyunu bilgilendirmeye ayırdıklarını ifade eden öğretim üyeleri, "Güney Kampüs meydanında 29 Ocak’ta açılan sergi, iddiaların aksine herhangi bir kulüp tarafından değil bir öğrenci inisiyatifi olan Sanat Kolektifi tarafından düzenlenmiştir" ifadesini kullandı. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin pazartesi günü gerçekleştirdikleri protestonun LGBTİ+ Çalışmaları Aday Kulübü'nün kapatılması sebebiyle düzenlendiği iddiası doğru değildir. LGBTİ+ Kulübünün adaylık statüsünü kaldıran rektörlük kararının imzalanma ve sosyal medyada yayımlanma saatiyle, öğrenci eylemlerinin başlangıç saati arasındaki farka bakıldığında söz konusu iddianın gerçek olmadığı kolaylıkla görülmektedir. Ayrıca bu iptal kararı, Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun açıklamasında belirttiği gibi üniversitemizdeki komisyon, kurul, yönetmelik ve teamüllere tamamen aykırıdır.

'Barışçıl eylem, kampüs tarihinde görülmemiş sertlikte bir polis müdahalesi ile sonlandırılmıştır'

Pazartesi günü güney kampüsteki öğrenci protestosunun niteliği ve amacına dair öne sürülen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Öğrencilerin Etiler kapıda yapmak istedikleri basın açıklaması güvenlik güçlerince engellenmiş ve öğrencilerin kampüsten ayrılmalarına izin verilmemiştir.

kapıda yapmak istedikleri basın açıklaması güvenlik güçlerince engellenmiş ve öğrencilerin kampüsten ayrılmalarına izin verilmemiştir. Bunun üzerine öğrenciler atanmış rektöre görüşme taleplerini iletmişlerdir. Bu talep kabul edilmeyince kısa bir gerilim yaşanmış olsa da öğrenciler rektörlük önünde barışçıl oturma eylemlerini sürdürmüşlerdir. Bu barışçıl eylem, kampüs tarihinde görülmemiş sertlikte bir polis müdahalesi ile sonlandırılmıştır.

'Atanmış rektör gerçek dışı iddialar dile getirdi'