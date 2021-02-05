Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelere çağrı yaptı: Üniversitedeki çocuklarınıza sahip çıkın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde süren protestolarla ilgili olarak ailelere çağrı yaptı. Erdoğan, "Üniversitedeki evlatlarınıza sahip çıkın. Meydanı onların heyecanı, hayallerini kendi çıkarları için kullanan provokatörlere bırakmayın. Bu sinsi oyunu hep birlikte bozalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Adıyaman - Edirne - Erzurum - İzmir - Kırşehir - Mersin - Osmaniye 6. olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Türkiye'de kadınları yok sayan, görmezden gelen bir siyasetin başarıya ulaşamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Kadınlara sadece vitrin süsü olarak bakan bir siyasi hareketin milleti temsil etmesi mümkün değildir" dedi.

"Hanımların tüm kademelerde hak ettikleri konumlara gelmelerini temin gayreti içinde olduk. Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımları konusunda hep AK Parti'nin imzası bulunuyor" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

'Kendi içimizde dahi bu mücadeleyi vermek mecburiyetinde kaldık'

"Birileri kadınları istismarın peşindeyken biz haklarına, özgürlüklerine kavuşturmak için çalıştık. Bugün ülkemizde eğitimden istihdama her alanda kadınlar oldukça önemli bir yere geldiyse gerisinde böyle kararlı bir mücadele vardır. Bu mücadelede pek çok engelle karşılaştık. Hatta kendi içimizde dahi bu mücadeleyi vermek mecburiyetinde kaldık."

Erdoğan, AK Parti'de kimsenin cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmadığını belirterek "Bu partide kimse sahip olduğu kültürel çeşitlilik, inancından, meşrebinden, hizipçilik, çetecilik nedeniyle ayrımcılığa maruz kalamaz. AK Parti, Türkiye'nin partisidir" diye konuştu.

'Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin söylediklerine falan takılmayın'

Bu konuda iki kırmızı çizgileri olduğunu belirten Erdoğan, "Birincisi rabiamızdır. İkincisi inancımızın da bedenimizin de ruhumuzun da nüvesini oluşturan ailemizdir. Ailelerimiz bizim için çok kutsaldır. Ailenin, aile kurumunun önemine işaret ediyoruz. Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor. Ailenin değersiz hale getirilmesini, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından nihilizme kadar pek çok sorun takip ediyor" görüşünü dile getirdi.

"Türkiye olarak bugüne kadar maruz kaldığımız saldırılara karşı koyup, geleceğimize güvenle bakabilmemizi aile yapımıza borçluyuz" diyen Erdoğan, "Ailenin direği annedir anne. Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin söylediklerine falan takılmayın. Biz analarımıza bakalım, analarımıza" ifadesini kullandı.

Erdoğan, açıklamalarının devamında Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolara değindi.

"Gözümüzün nuru olan çocuklarımızın sadece kariyerlerini değil, milli ve manevi değerlerle donanmasını düşünmek mecburiyetindeyiz. Milli ve yerli şuur sahibi olanlar çoğunluktadır. İstanbul'daki hadiselerde gördüğümüz gibi zihni ve kalbi ülkemizle, değerlerimizle bağı kopmuş bir kesme de şahit oluyoruz" diyen Erdoğan, ABD'ye yönelik olarak "Kendi ülkelerinde senato basanları terörist ilan edenlerin, Türkiye'de rektörlük basmaya kalkanları hak arayıcısı göstermelerindeki ikiyüzlülük bize sorumluluklarımızı unutturamaz" tepkisini gösterdi.

'Teröre bulaşmamış evlatlarımızı sahiplenmek görevimizdir'

Erdoğan, protestocularla ilgili olarak da "Teröre bulaşmış olan, örgütlerin oyuncağı haline gelen kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, yakalarından tutup yargının karşısına çıkartacağız. Teröre bulaşmamış, devletine ve milletine husumeti hayatının merkezine yerleştirmemiş evlatlarımızı sahiplenmek de hem parti hem hükümet olarak görevimizdir" ifadesini kullandı.

Muhalefete de bu konuda eleştiriler yönelten Erdoğan, "Kısmi bir azınlık rektörünün odasını işgale yelteniyor. Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna geliyor. Bu işin içinde; ana muhalefet partisi il başkanı kadın var, yine bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı daha var" diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizin orada ne işiniz var, siz gidin siyaset yapın. Gençleri tahrik etmenin anlamı ne? Ana muhalefetin başı her gün konuşuyor. Öbürü dağdan destek alıyor. Dün Kadıköy'de gösteri yapmaya yeltendiler. İsmi iyi ama kendisi maalesef bu da bu işe karıştı. Biz bunlara cevap vermeyecek miyiz? 206 üniversitede bir şey yok, bunu niye konuşmuyorsunuz? Buralar bizim ilim yuvalarımız. Buraları tahrik etmeye kimsenin hakkı yok, buna da müsaade etmeyiz."

'Bu sinsi oyunu hep birlikte bozacağız'

Açıklamasının sonunda üniversite öğrencilerinin ailelerine çağrıda bulunan Erdoğan, şunları söyledi: