Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına özgürlüklerini kazandırmak için çalıştık

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasındaki en büyük kazanımlarının altında AK Parti'nin imzası bulunuyor. Biz kadını gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kazandırmak için çalıştık. Bugün ülkemizde eğitimden istihdama her alanda kadınlar oldukça önemli bir yere geldiyse gerisinde böyle kararlı bir mücadele vardır. Bu mücadelede pek çok engelle karşılaştık.