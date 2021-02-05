Kaftancıoğlu'ndan 'Yürekleri yetse cumhurbaşkanı da istifa etsin diyecekler' diyen Erdoğan'a yanıt: Demeyeceğiz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yürekleri yetse cumhurbaşkanı da istifa etsin diyecekler" sözlerine, "Demeyeceğiz çünkü cumhurbaşkanı seçilmiş, kayyum rektör ise atanmış bir kişi" yanıtını verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından devam eden eylemlere yönelik tepkisini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Televizyon kanallarında 'Melih Bulu istifa etmelidir' diyorlar. Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarına Twitter hesabından yanıt veren CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Demeyeceğiz çünkü cumhurbaşkanı seçilmiş, kayyum rektör ise siyasi gerekçe ön planda tutularak atanmış bir kişi. Bu nedenle 'Melih Bulu istifa' diyecek, seçilmiş cumhurbaşkanını ise sandıkta halkın takdirine sunacağız. Halkın iradesine saygı duymayanların anlamasını beklemek zor olsa da durum böyle."

Demeyeceğiz çünkü CB’nı seçilmiş, kayyum rektör ise siyasi gerekçe ön planda tutularak atanmış bir kişi



Bu nedenle Melih Bulu istifa diyecek,seçilmiş CB’nını ise sandıkta halkın takdirine sunacağız



Halkın iradesine saygı duymayanların anlamasını beklemek zor olsa da durum böyle https://t.co/9JkXL9YKDe — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) February 5, 2021

​İstanbul'da cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik istifa çağrılarına tepki göstererek, "Melih Bey iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan ve alanında başarılı olan bir arkadaş. Televizyon kanallarında 'Melih Bulu istifa etmelidir' diyorlar. Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler. Osman Kavala denilen, Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde bu provokatörlerin içerisinde yer alıyor" demişti.