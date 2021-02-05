Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması: Utanmadık, şükürler olsun Allah utandırmadı

Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin, baş şüpheli Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğunun tespit edilmesinin ardından Müge Anlı'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Anlı, "Utanmadık, şükürler olsun Allah utandırmadı. Utananlar olduğunu düşünüyorum, utanmıyorlarsa utanmaları gereken kişiler olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümündeki DNA raporuyla ilgili açıklama yaptı.

"Utanmadık şükürler olsun Allah utandırmadı. Utananlar olduğunu düşünüyorum, utanmıyorlarsa utanmaları gereken kişiler olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanan Anlı, "Adli Tıp kurumu raporları da vücut üzerindeki izler bize o geceyi anlatıyor, o geceyle ilgili önemli detaylar veriyor" dedi. Anlı, şöyle devam etti:

'Evden kaçmayı düşündüğünüz zaman Aleyna Çakır’ı düşünün'

Evden kaçmayı düşündüğünüz zaman Aleyna Çakır’ı düşünün. Ne oldu, başına neler geldi, benim başıma neler gelebilir. Onun başına geldi benim başıma gelmez diye düşünmeyin. Dün bildiğini gibi yayınımızın son dakikasında gelmişti haber. Benim beklediğim adli tıp kurumu raporu buydu. Bundan önce çıkan rapora beklenen haber deniliyordu, ama beklediğim hiçbir şey yok demiştim. Bu beklenen rapordu. Tırnak arasındaki DNA’nın kime ait olduğunu ait rapordu. O rapor da Ümit Uygun’a ait olduğu çıktı. Tüm kamuoyu adına söylüyorum, Allah utandırmadı. Utanmayanlar varsa utanmaları gerektiğini düşünüyorum.

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Ankara'da evinde ölü bulunan Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin, ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Uygun'a ait olduğu belirlendi.