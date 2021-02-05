Hamsi yasağının biteceği tarih açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hamside av yasağı kısıtlaması 7 Şubat 00.01’den itibaren sona erecek.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kısmi hamsi avı yasağının sona ermesiyle ilgili açıklama yaptı.

Pakdemirli, Karadeniz'de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona ereceğini duyurdu.

Pakdemirli, "Bakanlığımız, hamsi avcılığı yapan gemiye nezaret etmesi için en az bir görevli bulunduracak ve Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler bu noktalardan il ve ilçe müdürlükleri gözetiminde çıkarılacak" dedi.