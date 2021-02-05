Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala’nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Mahkeme sanık Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dava konusu dosya ile istinaftan bozulan Gezi davası dosyasının arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verdi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Osman Kavala tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kavala'yı çok sayıda avukatın temsil ettiği duruşmaya, firari olan diğer sanık Barkey gelmedi.

Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ahmet Şık’ın da izleyici olarak hazır bulunduğu duruşmayı, bazı ülkelerin Büyükelçi ve Başkonlosları ile temsilcileri de izledi.

Mahkeme, firari sanık eski CIA Danışmanı Henri Jak Barkey ile 'Anayasa'yı ihlal' ve 'siyasi veya askeri casusluk' suçlarından yargılanan sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.