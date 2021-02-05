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    HDP Eş Genel Başkanı Sancar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti: 'İYİ Parti ile görüşme isteğimiz devam ediyor'

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    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Sancar görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bizim İYİ Parti ile görüşme isteğimiz devam ediyor. Resmi talep konusunu değerlendiriyoruz. Herhangi bir muhalefet partisini dışarda bırakma, görüşmeme gibi bir tavrımız yok" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyetle görüştü. Sancar, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Muhalefet partilerini ziyaret etmeye devam ettiklerini belirten Sancar, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede Türkiye gündemindeki bütün başlıkları ele aldıklarını, görüş alışverişinde bulunduklarını, bundan sonraki durağın da Gelecek Partisi ile DEVA Partisi olacağını söyledi.

    Üniversitelere rektör, belediyelere kayyum atamasının OHAL ile gelen bir uygulama olduğunu ifade eden Sancar, görüşmede bu uygulama ve yaklaşıma tüm muhalefet partilerinin ortak bir tutum sergileyebilmelerinin önemine işaret ettiklerini anlattı. Muhalefetin demokratik hakların kullanımı konusunda ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Sancar, "Seçim ittifakı bugün gündemimizde yok. Herhangi bir şekilde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve heyetiyle yaptığımız görüşmede de gündeme gelmedi ama seçim güvenliği en temel meselelerden biridir. Bu konuda da hemfikir olduğumuzu gördük" diye konuştu.

    Demokratik parlamenter sisteme dönüşün muhalefet partileri arasında bir ortak program maddesi olduğunu aktaran Sancar, bu temel ilkelerin yer aldığı 1921 Anayasası'nın ilham kaynağı olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.

    Sancar, 1921 Anayasası'nın olduğu gibi bugüne uyarlanmasının söz konusu olamayacağını ancak güçlü parlamento ve güçlü yönetimler konusunda bu Anayasa'dan yola çıkmanın mümkün olduğunu belirterek "İktidarın gündeme getirdiği Anayasa değişikliğinin bize göre samimi bir tarafı yok. Bunun gerçekten yeni bir Anayasa yapmaya yönelik bir program olarak ortaya konduğunu düşünmüyoruz. İktidar, sıkışmışlıktan kurtulmak için toplumu oyalamaya çalışıyor" dedi.

    'Randevu talebimiz konusunda, CHP'de bir tereddüt görmedik'

    Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Sancar, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme talebi olup olmayacağı" sorusu üzerine, "Bizim İYİ Parti ile görüşme isteğimiz devam ediyor. Resmi talep konusunu değerlendiriyoruz. Bu görüşmelerden sonra o konuda da tavrımızı ve kararımızı sizlerle paylaşacağız. Herhangi bir muhalefet partisini dışarda bırakma, görüşmeme gibi bir tavrımız yok" dedi.

    "CHP'nin zaman zaman kendileriyle görüşmeleri konusunda çekinceleri olduğu" yönündeki bir soruya da Sancar, "CHP'nin böyle bir çekincesi olduğu tespitini açıkçası abartılı buldum. İhtiyaç duyulduğunda heyetlerimiz görüşebiliyor ve bunlar gizli saklı değil. Bizim randevu talebimiz konusunda da CHP'de bir tereddüt görmedik. Bu tereddütlerin, diğer partilerde varsa mutlaka aşılması gerektiğine inanıyoruz" yanıtını verdi.

    'Ortak açıklama yapılmaması bizim tercihimiz'

    Mithat Sancar, "ortak basın açıklaması yapılmamasının görüşülen partilerin talebi olup olmadığı" sorusunu ise "Bizim tercihimiz. Bu konuda açık tavrımız budur. Çeşitli yöntemler düşünülebilir. Her bir parti veya farklı partiler farklı yöntem düşünebilirler. Biz bu yönetimin daha faydalı olacağına kanaat getirdik ve bu yönetimi diğer partilere kendimiz önerdik" şeklinde yanıtladı.

    Etiketler:
    Anayasa, Demokrasi, İYİ Parti, Görüşme, HDP, Mithat Sancar, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
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