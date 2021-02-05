Kazakistan, Türkiye ile insansız hava araçları alımını görüşüyor

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da iki ülkenin savunma sanayisi alanındaki işbirliğini güçlendirme konusunu ve Türk yapımı insansız hava araçlarının (İHA) sevkiyatını görüştüğü belirtildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Muhsin Dere, Nur Sultan'a gerçekleştirdiği iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Kazak Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev ile bir araya geldi.

Yermekbayev, savunma alanında ortak şirketlerin kurulması, hem Kazakistan Ulusal Savunma Üniversitesi hem de Türkiye'deki askeri eğitim kurumlarında nitelikli uzmanlar yetiştirilmesi konusunda yürütülen askeri işbirliğinin önemini vurguladı.

Kazakistan ile Türkiye'nin çok yönlü stratejik ilişkilerini geliştirmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, söz konusu görüşmede büyük Türk savunma şirketleriyle işbirliği konularının gündeme geldiği aktarıldı.

Kazakistan Türk İHA'larının bakımını yerelleştirmek istiyor

Dere ve beraberindeki heyet, Nur Sultan'da mevkidaşı Muhammed Talasov'la da bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraflar, Türk İHA'ların Kazakistan'a sevkiyatını ve İHA'ların bakımının bu ülkedeki şirketlerde yerelleştirilmesini istişare etti. Kazak tarafı, Türk yapımı zırhlı tanklar hakkında da bilgi istedi.

Radyo elektronik askeri ekipmanın ortak üretimindeki başarı vurgulandı

Türk heyeti bir diğer görüşmesini Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibit Atamkulov'la gerçekleştirdi.

Kazak tarafının yeni tip koronavirüse karşı mücadelede verdiği destekten dolayı Türkiye’ye teşekkür ettiği görüşmede, iki ülkenin ortak ürettiği optik ve radyo elektronik alanındaki askeri ürünlerin imalatındaki başarılara da vurgu yapıldı.