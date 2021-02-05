Türkiye'de koronavirüsten 110 can kaybı, 7 bin 901 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 110 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 577’ye yükseldi.

Bugün toplam 142 bin 538 test yapılırken, 7 bin 901 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889 oldu.