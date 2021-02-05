Bornova Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 890 lira oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme imza törenine katıldı. Bin 535 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi sonrası Bornova Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin 890 TL oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası 7 No’lu Şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı. Sözcü'nün haberine göre 1535 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi sonrası Bornova Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 890 TL oldu.

'Demokrasi ne kadar artarsa ekmek o kadar büyür'

Büyük Park’taki törende konuşan Soyer, “Emek mücadelesi bir sözleşme ile bitecek bir mücadele değildir. Emek mücadelesi ‘eşit işe eşit ücret’ ve birçok kriterle beraber yürümesi gereken bir süreç. Burada emek ve ekmek mücadelesinin demokrasi ile alakalı olduğunu öğrenmemiz ve öğretmemiz lazım. Bir memlekette demokrasi ne kadar azalırsa ekmek o kadar küçülür. Demokrasi ne kadar artarsa ekmek o kadar büyür” diye konuştu.

'Adil bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz'

Emek ve demokrasi mücadelesinin yoldaşları olduklarını belirten Soyer, “Bugün bir bayram günü. Bugün hepiniz ananınızın ak sütü gibi hak ettiğiniz bir toplu iş sözleşmesi ile buluşuyorsunuz. Bunun arkası gelecek. Emeğin hakkını alana kadar, demokrasiyi bu memleketin sokaklarına, kahvelerine, meydanlarına sokana kadar beraber mücadeleye devam edeceğiz. Ekmeğimizi büyütüp adil bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

'40 farklı ücret grubunu 4'e düşürdük'

Bu sözleşmeyle sadece grevi ortadan kaldırmadıklarını, emekçi insanların insanca yaşaması için bir ortam hazırladıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Eşit işe eşit ücret vermek için bir modeli ortaya koyuyoruz. 40 farklı ücret grubu vardı. Bunu 4’e düşürdük. 2020 yılında o kadar büyük felaketler yaşadık ki bir meteor çarpmadı. Emekçi dostların 24 saat çalışmasıyla biz bunları aşabildik ve aşmaya devam edeceğiz” dedi.

İduğ, işçilerin toplu iş sözleşmesinden doğan farklarını kısa sürede yatıracaklarını söyledi.