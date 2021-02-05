Adana'da Boğaziçi eylemine destek: 8 kişi gözaltına alındı

Polis, Atatürk Caddesi'nde izinsiz basın açıklaması yapmak için toplanmak isteyen gruba uyarılarda bulundu.
Bölgede güvenlik önlemleri alan polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptakilerden 10'u gözaltına alındı.
Adana'da, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane ederek izinsiz gösteri yapmak isteyen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Polis, Atatürk Caddesi'nde izinsiz basın açıklaması yapmak için toplanmak isteyen gruba uyarılarda bulundu.
Bölgede güvenlik önlemleri alan polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptakilerden 10'u gözaltına alındı.
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