Türkiye'den 'Libya' açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, (Libya'da) uluslararası toplumun bu tarihi fırsatı akim bırakmak isteyebilecek çevrelere bu defa izin vermeyeceğine inanmaktadır" denildi.