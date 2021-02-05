Türkiye'den 'Libya' açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesinin seçilmesine ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Türkiye, (Libya'da) uluslararası toplumun bu tarihi fırsatı akim bırakmak isteyebilecek çevrelere bu defa izin vermeyeceğine inanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Libya Siyasi Diyalog Forumu’nun Yeni Başkanlık Konseyi ve Başbakanı Belirlemesi Hk. https://t.co/2Im8EOHG9F pic.twitter.com/5QqIgVIg2i— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 5, 2021
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