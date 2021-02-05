Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de gösteri yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı

İzmir'de, Boğaziçi Üniversitesi olayları nedeniyle iki ayrı noktada gösteri yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı.

Polis, Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde basın açıklaması yapmak isteyen grubu uyardı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, gruptaki 6 kişiyi gözaltına aldı. Aynı saatlerde bu kez Gündoğdu Meydanı'nda HDP milletvekilleri öncülüğünde toplanan grubu da polis ekipleri dağılmaları konusunda uyardı. Gösteri yapmak isteyen 20 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 26 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.