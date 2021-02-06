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    Küresel ısınma

    Küresel ısınmanın Kovid-19'un ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı ileri sürüldü

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    İngiliz bilim insanları, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasında doğrudan bir etkisi olabileceğini iddia etti.

    "Dailymail"in haberine göre, bilim insanları, küresel ısınmanın yarasaların yaşam alanları olan ormanlara etkisi ve Kovid-19'un çıkışında tetikleyici olup olmadığını araştırdı.

    Bilim insanları, araştırma kapsamda, sıcaklık, yağış ve bulutluluk oranı gibi değerleri kullanarak dünyanın bir asır önceki bitki örtüsünün bir haritasını çıkararak, yarasaların dünya üzerindeki dağılımını ve farklı türde yarasaların yaşamak için ihtiyaç duydukları bitki örtüsü koşullarını inceledi.

    Çin - Vuhan - pazar - et
    © REUTERS / ALY SONG
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    Araştırmada, küresel ısınmanın yarasaların yaşam alanı olan ormanların gelişimine katkı sağladığı, bu değişiminin de farklı türde yarasalar için uygun yaşam koşulları hazırladığı tespit edildi.

    Küresel ısınma nedeniyle Çin’in güneyindeki Yünnan eyaletinde meydana gelen bitki örtüsü değişikliğinin farklı türden yarasalar için uygun yaşam koşulları hazırladığını gözlemleyen bilim insanları, bölgedeki Kovid-19 vakalarının yarasaların "tür zenginliği" ile yakından ilişkili olduğunu öne sürdü. 

    Araştırmada, 100 farklı türde yarasaya ev sahipliği yapan Yünnan eyaletine bu türlerden 40’ının son yüzyılda geldiği ortaya konurken, araştırmacılar, SARS-CoV-2 virüsünün bu bölgede ortaya çıkmış ve yarasalar tarafından Çin’in Vuhan kentine taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyorlar.

    Araştırmaya katılan Cambridge Üniversitesi Zooloji Bölümünden Dr. Robert Beyer, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yarasa türlerinin küresel dağılımında meydana gelen değişikliği anlamının, Kovid-19 salgınının kökenini ile ilgili bir sonuca varma noktasında önemli bir adım olabileceğini kaydetti.

    Öte yandan Byer, iklim değişikliği ile yaşam alanları değişen yarasaların yeni bölgelere taşınmasının virüsler ve hayvanlar arasında yeni etkileşimlere izin vererek daha zararlı virüslerin gelişmesine ve yayılmasına neden olduğunu ifade etti.

    Ayrıca araştırmayı yürüten uzmanlar, iklim değişikliğinin salgının yayılmasındaki rolüne dikkati çekerek, hükümetlerin küresel ısınmanın önüne geçilmesi ile ilgili kararlı adımlar atması gerektiği yönünde uyarıyor.

    Dünyadaki yarasa popülasyonunun yaklaşık 3 bin farklı koronavirüs tipi taşıdığı ifade ediliyor.

    Çalışma, Science of the Total Environment dergisinde yayımlandı.

    Kovid-19’un kökeni

    Yeni tip koronavirüsün hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığı henüz açıklanamazken, yarasa kaynaklı virüsün bir ara tür (pangolinler) aracılığı ile insanlara bulaşmış olabileceği düşünülüyor.

    Çin'in Yünnan bölgesindeki bilim adamları 2019 ve 2020 yıllarında, 2013’te yaşayan bir Shamel at nalı yarasası (Rhinolophus shamel) örneğinde yüzde 96,2 oranında Kovid-19’a benzer patojen bulduklarını açıklamıştı.

    Çin’in güneyine 2020 Şubat ayında kaçırılmaya çalışılan iki Malayan Sunda pangolininde (Manis javanica) de SARS-CoV-2 ile yakından ilişkili iki patojen bulunmuştu.

    Son olarak Kamboçya’da araştırmacılar, 2021 Ocak ayında, 2010’da yaşayan iki Shamel at nalı yarasasının Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 ile yüzde 92,6 benzerlikte patojen taşıdığını ortaya koymuştu.

    Etiketler:
    Yarasa, Koronavirüs, Kovid-19, Küresel ısınma
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