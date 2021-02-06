Kayıt
03:16 06 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Balıkesir ziyaretinin Ayvalık etabında düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ünal, 10 yıllık basın emekçisiyle 10 günlük sosyal medya paylaşımcısı aynı kefeye konulmamalı dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Boğaziçi Üniversitesi'nin marka değerine zarar vermemek gerekiyor

    © İHA / SUAT SALGIN
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 51
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104099/82/1040998211_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_bf0c63601c58504b5d3fce978d88577c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102061043743727-ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-unal-bogazici-universitesinin-marka-degerine-zarar-vermemek/

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Boğaziçi Üniversitesi müstesna üniversitemiz. Öncelikle üniversitenin marka değerine zarar vermemek gerekiyor. Öğrencilerimizle ilgili son derece dikkatli bir dil kullanıyoruz" dedi.

    Ünal, TV5 televizyonunda katıldığı "4. Güç" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin soru üzerine Ünal, Emniyet Genel Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre eylemlerde çoğunlukla öğrencilerin yer almadığına dikkati çekerek, "Özellikle dışarıdan bir provokasyon olduğu çok açık. Özellikle CHP İl Başkanı'nın gösterilerin daha ilk günü orada olması, WhatsApp gruplarından birtakım protestoların nasıl organize edileceğinden polise mukavemetten tutun da erzak tedarikine varıncaya birçok konuda bilgilendirme yaptığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

    Ünal, iki şeyin ayrılması gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Bir, Boğaziçi Üniversitesi üzerinden konuşup sanki bu bütün olayların oradaki tüm öğrenciler tarafından yapılmış eylemler gibi öğrencileri öne çıkarmanın son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Boğaziçi Üniversitesi müstesna üniversitemiz. Öncelikle üniversitenin marka değerine zarar vermemek gerekiyor. İkincisi öğrencilerimiz, Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilerimizle ilgili son derece dikkatli bir dil kullanıyoruz." diye konuştu.

    Eylemlere katılanların ilk başlangıçta büyük çoğunluğunun öğrenci olmadığını ve dışarıdan geldiklerinin belirlendiğini dile getiren Mahir Ünal, bu kişilerin bir kısmının da terör örgütleriyle iltisaklı olduğunun tespit edildiğin bildirdi.

    Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bir siyasi görüş çerçevesinde provokasyona döndürme çabasının olduğunu ifade eden Ünal, şunları söyledi:

    "Türkiye, aklıselimle, devlet yasası ve kamu düzenini koruma gücüyle süreci gayet iyi bir şekilde yönetiyor. Siyasetçiler olarak mümkün olduğu kadar meselenin biraz kenarında durmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız net bir şekilde, 'Öğrencilerimiz bizim çocuklarımızdır, evlatlarımızdır ama orada herhangi bir şekilde teröre, şiddete, vandallığa bulaşan olursa ve terörü, şiddeti, vandallığı çözüm olarak gören bir anlayış olursa buna asla müsaade etmeyiz.' dedi." 

    'Atatürk'ün CHP'si farklı bir CHP'ydi'

    "Saadet Partisi ve İYİ Parti bir yana, HDP ve CHP bir yana." şeklindeki açıklamasının değerler noktasında bir görüş ifadesi ya da siyasi bir adım için söylenen bir ifade mi olduğu sorulan Ünal, açıklamasının samimi şekilde söylenmiş bir ifade olduğunu belirtti.

    Sosyoloji eğitimi almış, siyaset bilimi okumuş ve Türk siyasi tarihini, demokrasi tarihini bilen ve Türk siyasetinde, siyasi geleneğinde farklı spektrumları ve bunların birbiri arasındaki ilişkileri iyi kötü bilen biri olduğunu söyleyen Mahir Ünal, şöyle devam etti:

    "Bir siyasi partiyi değerlendirirken o siyasi partiyi siyasi geleneği ile değerlendirirsiniz çünkü her siyasi parti, üzerine oturduğu tabanın hassasiyetlerine göre siyaset yapar. Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'si farklı bir CHP'ydi. İsmet İnönü'nün CHP'si farklı bir CHP'ydi, Bülent Ecevit'in CHP'si farklı bir CHP'ydi. Deniz Baykal'ın CHP'si farklı bir CHP'ydi ama bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si diğer bütün cephelerden farklı bir noktaya, farklı bir sosyolojiye dönüştü. Kullandıkları dil itibarıyla devleti, devletin kurumlarını, yeri geldiğinde TBMM'yi, Cumhurbaşkanlığı referandumlarını gayrimeşru sayacak, valilere, kaymakamlara 'militan' diyecek, sanatçıya, çiftçiye, öğretmene, gazeteciye çok ağır hakaretler kullanacak ve bunları da çok rahat bir şekilde kendisinde hak olarak kullanan bir dile sahip. Öbür taraftan HDP'ye baktığınızda irade o kadar kıymetli bir şey ki iradesi olmayan siyaset yapamaz. HDP'nin temel sorunu, HDP'nin bir iradesi yok. 'HDP aktörlerinin ortaya koyduğu bir siyaset var mı?' diye sorsanız kaçınılmaz olarak 'Yok' derim çünkü kendilerine ait bir iradeleri olmadığını kendileri de biliyor. Bu iki gelenek kaçınılmaz olarak bir tarafa ama İYİ Parti'nin ve Saadet'in üzerine oturduğu sosyolojiye, siyasal geleneğe baktığınız zaman bu sosyolojik tespiti kaçınılmaz olarak yapmak durumundasınız."

    Açıklamasının, "AK Parti, Millet İttifakı'nı parçalıyor." şeklinde yorumlandığına işaret eden Ünal, "Şimdi bunu söylediğiniz anda HDP'nin Millet İttifakı'nın bir parçası olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. Geçen gün İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, bir değerlendirmesinde 'Mahir Bey, bu değerlendirmeyi yaparken CHP'yi HDP'nin yanına itmeyi, İYİ Parti'yi ve Saadet'i ayrı bir yere koyarak Millet İttifakı'nı parçalamayı hedefliyor.' diyor. Şimdi Sayın Yavuz Ağıralioğlu, o zaman HDP'nin Millet İttifakı'nın bir parçası olduğunu kabul etmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

    Saadet Partisinin, Millet İttifakı'nın bir parçası olduğunu hiçbir zaman deklare etmediğini söyleyen Ünal, "Ben bunu duymadım. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın genel başkanı gibi davranmasının yine bu siyasi partilerde oluşturduğu rahatsızlığı da çok net bir şekilde görüyoruz. Meral Akşener'in kullandığı dile, 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine baktığınızda dil kaçınılmaz olarak ayrışıyor çünkü Akşener'in geldiği gelenekte seçilmiş cumhurbaşkanına ve millet iradesine 'sözde' diyemezsiniz." diye konuştu.

    Bütün tespitler çerçevesinde CHP ve HDP'yi ayrı bir yere koyduğunu ifade eden Ünal, "CHP ve HDP'yi ayrı bir yere koymanın bir parametresi daha var. O da soft haliyle sosyal demokrasi, sosyalizm ve komünizmdir. Türkiye'deki anlayış daha çok Marksist-Leninist'tir. PKK üzerinde baktığımızda Marksist-Leninist bir PKK, Stalinist yöntemleri kullanır ve silahlı mücadeleyi çözümün bir parçası kabul eder. DHKP-C'ye baktığınızda da aynı ideolojik angajmanı görürsünüz." dedi.

    'Türkiye'nin yanında duran herkesle konuşalım'

    AK Parti olarak reform ve yeni anayasadan neyi kastettiklerini anlatan Mahir Ünal, "Bizim reformdan anladığımız şey, değişim yönetimini anlıyoruz çünkü iktidara geldiğimiz günden beri reformları devam ettiriyoruz. Yani Yargı Reformu, demokratikleşme paketleri, bütün bu süreçte özellikle toplum-devlet ilişkilerinde yaptıklarımız..." şeklinde konuştu.

    Geçen günlerde AK Parti kongreleri için Doğu ve Güneydoğu'daki çeşitli illere gittiğini dile getiren Ünal, huzur şehri haline geldiklerini, insanların son derece huzurlu ve mutlu olduğunu söyledi.

    Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Biz başlarken 3 hedef koymuştuk. Reform anlamında bölgeyle ilgili 3 şey yapacağımızı söylemiştik. Bölgesel kalkınma, demokratikleşme ve terörle mücadele. Bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmişiz, demokratikleşmeyi gerçekleştirmişiz, terörle mücadelede sona gelmişiz. Reform bizim ilk defa yaptığımız bir şey mi? Hayır. Peki şu anda reforma neden ihtiyaç duyuyoruz? Dünya, yeni bir sürece evrilirken biz İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacağız. Adalet Bakanlığımız yeni bir takvimlendirme süreci açıklayacak. İnsan Hakları Eylem Planı açıklandıktan sonra bununla ilgili belli yasal düzenlemeler olacak. Diyoruz ki en nihayetinde bütün bu reformlar bittikten sonra elimizdeki anayasa hala 1982'de darbeciler tarafından yapılmış anayasa. Evet, birçok noktasını değiştirdik, birçok noktasını yeniledik ama anayasalar her zaman ruhlarını korurlar. O yüzden toplumun önüne yeni sivil bir anayasa da koyalım. Bunu konuşalım, yine söylüyorum, kiminle konuşalım? Türkiye'nin yanında olan, Türkiye'nin yanında duran ve Türkiye'nin yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç duyduğuna inanan herkesle de bunu konuşalım."
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tayland'daki engelli köpek barınağı salgın nedeniyle tehdit altında
    Tayland'daki engelli köpek barınağı ve tedavi merkezi koronavirüs salgını nedeniyle tehdit altında
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İl-114-300
    İl-114-300 yolcu uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet