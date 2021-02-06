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    TBMM Genel Kurulu

    Bahçeli'nin başdanışmanı Ersoy: Sizce bir meclis daha nasıl demokratik ve güçlü olabilir?

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    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre TBMM'de temsiliyet oranının yüzde 95 olduğunu ifade ederek, "Meclisin gücü azaldı diyenlere sorulmalı; sizce bir meclis daha nasıl demokratik ve güçlü olabilir?" dedi.

    Sosyal medya hesabı üzerinden sistem eleştirilerine yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Ruhi Ersoy, yeni anayasa değerlendirmesinde bulundu. Ersoy objektif ve ön yargısız bakıldığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde parlamentonun eskisine nazaran çok daha güçlü olduğunu savundu.

    "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 'tek adamlığı getirdi' diyenler, bugünlerde oy oranı düşük, önceden esamesi okunmayan partilerin seslerinin ne kadar çok çıktığını görmelerini umuyoruz. Yeni sistem; temsilde adâlet, yönetimde istikrar için kökleştirilmeli ve ikame edilmelidir" ifadelerini kullanan Ersoy, yeni anayasanın gündemde olduğunu ifade etti.

    "Objektif ve ön yargısız bakıldığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde parlamentonun eskisine nazaran çok daha güçlü olduğunu" ileri süren Ersoy, "Bunun aksini iddia edenlerin somut kanıtlar sunması gerekirdi. Yeni hükümet sistemine göre TBMM'de; temsiliyet oranının yüzde 95, 12 siyasi parti, 5 parti grubu, 8 bağımsız milletvekili ile çoğulcu bir yapı, uzlaşmacı bir görünüm, kuvvetler ayrılığının netleştiği ve kanun yapma yetkisinin doğrudan milletin vekilinde olduğu bir irade vardır" dedi.

    Ersoy, "Meclisin gücü azaldı" diyenlere ise, "Sizce bir meclis daha nasıl demokratik ve güçlü olabilir?" diye sordu.

    'Küreselcilere göz kırpıyorlar'

    Yeni sistemin yürürlüğe girmesinden sonra "güçlendirilmiş parlamenter sistem" söyleminin altını dolduramayanların, Meclisin demokratik ve güçlü olmadığını iddia ettiklerini ifade eden Ersoy, "Bu iddia sahipleri bir taraftan Küreselcilere göz kırparlarken, diğer taraftan ülkemize ve milletimize hasım kim varsa onlarla bir ve beraber olup, Boğaziçi Üniversitesi'nde milletimizin kutsalına yapılan saldırıyı görmezden gelip, terörle iltisaklı olanlara sahip çıkabiliyorlar" görüşünü savundu.

    Ersoy sözlerini şöyle noktaladı:

    "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı karşıtlığı harici projesi olmayan zihniyetlerin görmezden geldikleri gerçekleri, yüreği temiz, ferâsetli ve şuur sahibi milletimizin dikkatinden kaçmadığını idrak edip, hakikatle yüzleşip daha milli bir zeminde yürümelidirler."
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