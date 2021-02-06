Twitter, BTK kararlarına karşı açtığı 14 davayı kaybetti

Sabah'ta yer alan habere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın Türkiye'deki siyasilerin mesajlarını engellerken, terör destekçisi hesapları kaldırmadığını ileri sürerek, "Terör içeriklerinin yayınlanmaya devam etmesi üzerine BTK'nın uyguladığı idari yaptırım kararlarına karşı Twitter şirketi, 14 dava açtı ve davaların tamamını kaybetti ve bu kararlar kesinleşti. Buna rağmen gereğini henüz yerine getirmedi" dedi.

Öte yandan, TBMM'de sosyal medya başta olmak üzere internet ile ilgili düzenlemeler için kurulan Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, düzenlediği basın toplantısında sosyal medya ve Twitter'ın, kendisini hükümetler, siyasetler ve ulus devletler üstü gördüğünü; engellemeler, dijital sansür, dijital baskılama yaptığını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere siyasilerin tweet'lerinin engellenmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Terör örgütlerine gösterilen müsamaha siyasetçilere gösterilmiyor. Dijital diktatörlüğe asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen yeni düzenleme gereği, Türkiye'ye temsilci atamayan iki büyük sosyal medya şirketi arasında bulunan Twitter'a 2 ay sonra bant genişliği daraltması uygulanması bekleniyor.