Aleyna Çakır’ın cesedinden çıkan sperm örneklerinin Ümitcan Uygun’a ait olduğu kesinleştiği gün Ümitcan’ın babası Durak Uygun sosyal medya hesabından kredi kooperatifi başkanlığı için oy istedi.

Aleyna Çakır cinayetinin baş zanlısı Ümitcan Uygun’un babası Durak Uygun sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Halihazırda Ankara Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı olan Durak Uygun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Bilimum Kunduracılar Kredi Kooperatifi’ne aday olduğunu duyurdu.

Aleyna Çakır’ın cansız bedeninde buluna sperm ve deri kalıntılarına ilişkin DNA eşleştirmesi bugün sonuçlanmış ve bulguların Ümitcan Uygun’a ait olduğu kesinleşmişti. DNA teyidi geldikten bir saat sonra baba Durak Uygun’un kredi kooperatif seçimleri için sosyal medyadan oy istemesi dikkatleri çekti.

Ümitcan Uygun'un babası DNA sonucunun açıklandığı gün kredi kooperatifi başkanlığı için oy istemiş https://t.co/lceutKrZIe pic.twitter.com/XW6IWfkFdN — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 6, 2021

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