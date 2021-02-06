Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan Serce'ninkızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi. Twitter'da kadının tutuklanması çağrısı yapan kullanıcılar #NurcanSercetutuklansın etiketiyle paylaşımlar yapıyor.

Görüntülerde, Nurcan Serce'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan Serce'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

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