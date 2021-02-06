İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

İstanbul barajlarındaki su miktarı, artmaya devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 44,34'e yükseldi.
5 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 747 bin metreküp— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 6, 2021
6 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %44,34 pic.twitter.com/og6h24zmcx
Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta ise barajların doluluk oranı yüzde 58,63'tü.
İstanbul'daki barajların ayrı ayrı doluluk oranları şöyle:
Ömerli yüzde 49,05. Pabuçdere yüzde 22,05. Sazlıdere yüzde 20,86. Büyükçekmece yüzde 46,28. Alibey yüzde 52,15. Terkos yüzde 42,40. Kazandere yüzde 77,21. Elmalı yüzde 50,73. Darlık yüzde 54,80. Istrancalar yüzde 88,67.
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