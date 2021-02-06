Gaziantep'te 2 kişide mutasyonlu virüs görüldü

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 2 pozitif hastada İngiltere varyantlı koronavirüs mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, ’’Değerli Vatandaşlarımız; 2 pozitif hastamızda mutasyonlu virüs tespit edilmiştir. İngiltere varyantlı bu virüsün bulaştırıcılığı çok yüksektir. Aşılamalarımızın yapıldığı, salgınla mücadelemizin güç kazandığı şu dönemde biraz daha sabır göstererek tedbirlere daha sıkı bir şekilde uymanızı rica ediyoruz’’ denildi.