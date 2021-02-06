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    Sultanahmet'te tarihi Leman Esma Kasay Hanı

    Sultanahmet'te Ayasofya'ya komşu olan tarihi han satışa çıkarıldı

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Sultanahmet'te tarihi Leman Esma Kasay Han'ı 120 milyon liraya satışa çıkarıldı. Satışla ilgili açıklamada bulunan Lüks Konut Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Ailenin çok hassas olduğu bir konu var. Yurt dışından gelecek taleplere ikinci üçüncü sırada bırakıyoruz. Burayı önce kendi kültür mirasımızı yaşatacak bir aileye vermek istiyoruz" dedi.

    Leman Esma Kasay Han'ı, Sultan 2. Abdülhamit döneminde padişahın doktorlarından Nuri Kenan Paşa tarafından 1800'lü yıllarda yaptırıldı.

    O dönemde Nuri Kenan Paşa burayı muayenehanesi olarak kullanıyordu. Sarayda doktorluk yaptığı zamanlardan arta kalan anlarında Kanlıca'da bulunan evinden çıkıp muayenehanesine gelen Nuri Kenan Paşa burada hastalarını ücretsiz tedavi ediyordu.

    Nuri Kenan Paşa bir süre sonra muayenehanesini torunu Leman Esma Kasay'a hediye etti. Böylelikle muayenehanesinin bulunduğu han Leman Esma Kasay Han'ı olarak anıldı. İstanbul'un kalbinde yer alan ve dünyanın en önemli tarihi simgelerine komşu olan bina, Ayasofya'ya 70 metre, Yerebatan Sarnıcı'na 30 metre, Sultanahmet Camii'ne ise 100 metre uzaklıkta. Ayrıca bina, tüm şehirlerin, Doğu Roma İmparatorluğu'na uzaklığının ölçülmesi amacıyla yaptırılan ve dünyanın merkezi olarak kabul edilen Milyon Taşı'nın da hemen yanında bulunuyor.

    Nuri Kenan Paşa'nın varislerinin aldığı kararla Leman Esma Kasay Han satışa çıkarıldı. Tarihi han için 120 Milyon lira ücret isteniyor. Aile büyüklerinin satıştan tek bir isteği var o da, yeni alıcının bu handa bulunan kültürü ve tarihi koruması.

    'İstiyoruz ki bu kültür burada yaşatılsın'

    Aile adına satışla ilgilenen Lüks Konut Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran Leman Esma Kasay Hanla ilgili  açıklamalarda bulundu.

    Aile büyüklerinin satış şartını anlatan Başaran, "Bu konuda belirli kişilerle temasa geçtik. Ailenin çok hassas olduğu bir konu var. Ben paramı veririm ve buranın sahibi olurum şeklinde değil. Burası bir ülkenin değeri. Ülkemizin mirasını satıyoruz. Dünya mirası diyoruz. Yurt dışından gelecek taleplere ikinci üçüncü sırada bırakıyoruz. Çünkü burası Topkapı Sarayı gibi Ayasofya gibi Sultanahmet Camii gibi tarihi eserlerden bir tanesi. İstiyoruz ki bu kültür burada yaşatılsın. Ailenin en önemli önceliklerinden bir tanesi de bu. Ticaret ikinci, üçüncü planda kalıyor. Çok köklü ve bilindik bir ailenin bir kültür mirası inşallah aynı şekilde değer bulacak. Talepler oldu. Çinli bir dünya markası buraya geldi. Burasını bir şirket merkezi yapmak istedi. Biz onu askıya aldık. Bilindik bir Japon markası da teklif verdi ve onu da askıya aldık. Burayı önce kendi kültür mirasımızı yaşatacak bir aileye vermek istiyoruz. Tekliflerimizi yazılı teklif usulüyle alıyoruz. Teklifleri değerlendirirken de size geri döneceğiz deyip onları geri planda bıraktık" dedi.

    Evrim Kırmızıtaş Başaran sözlerini şöyle tamamladı:

    "Burası 616 metrekare kapalı alanlı bir ticari bina. Baktığınızda sıradan bir gayrimenkul satışı gibi gözükse de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı uluslararası bir firmaya teslim ettiğimizde buranın yaklaşık 2 katına yakın bir satılık değeri biçtiler. Mal sahibimiz buranın olması gereken rakamla satışa sunulmasını istedi. Doğru insana ulaşmak istedi. O yüzden satılık rakamımız 120 milyon lira."

    Etiketler:
    Ayasofya Camii, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camisi, han, Sultanahmet
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