Koronavirüs aşısı olanlar imzaladığı onam formuyla neyi kabul ediyor?

“Aşı olanlar, onam formunda neyi kabul ediyor?” sorusunu gündeme getiren Bulut, yazısında formdaki bilgileri şöyle aktardı:

"Aşı/izlem bilgilendirme ve rıza belgesi" başlıklı belgede "Şahsımın aşısının/izleminin aşı birimi tarafından yapılmasını kabul ettiğimi beyan ederim. Sağlık personeli tarafından oluşabilecek risk ve tehlikeler konusunda gerekli danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu riskler ve tehlikeler hakkında bilgilendirildiğim ve aydınlatıldığım halde kendi özgür irademle aşımın/izlemimin yapılmasına izin veriyorum..." ifadesi var.

"Ek bilgilendirme" başlığı altında da: "Mevcutta size uygulanan aşının Faz 3 çalışmaları tamamlanmamıştır. Pandemi nedeniyle Faz 3 çalışması tamamlanmadan Sağlık Bakanlığı tarafından 'acil kullanım onayı' verilmiştir. Bu nedenle aşı ila ilgili bilimsel veriler yetersizdir. İlk evre, ileri evre yan etkilerinde değişiklik olabilir. Lütfen el yazınızla 'bu onamı okudum, anladım ve kabul ediyorum' yazınız imzalayınız." ifadeleri bulunuyor.

Onam formu için dilekçe: Gerçeği yansıtmıyor

Sinovac Biotech firmasının genel müdürü Helen Yang’ın, "Biz Türkiye'de klinik deney yapıyoruz. Faz3 deneyleri için hazırlanıyoruz, bu son aşama ve üçüncü faz denemeleri yapıyoruz” açıklamasını hatırlatan Bulut, söz konusu onam formunun gerçek durumu yansıtmadığı iddiasıyla Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında açık dilekçe yazan hukukçu Hacı Ali Özhan’ın şu ifadelerini aktardı:

"Bakanlığın hazırladığı rıza belgesinin, 'deney' aşamasında olan ve henüz ruhsat almamış bir aşı için kanunun aradığı mahiyeti taşımadığı, eksik kaldığı ve hatta yanlış anlamaya müsait olduğu görülüyor. Aşı yaptıracak kişinin, kendi üzerinde 'denek' olarak deney yapılmasına rıza gösterip göstermeyeceği konusunda iradesinin tam olarak anlaşılması gerekir. Bu nedenle vatandaşın doğru bilgilendirilmesi ile gerçek iradesinin oluşabilmesi için rıza belgesindeki metin içerisine 'araştırma yapmak üzere aşının tıbbi deney olarak yapıldığını biliyor ve denek olarak kendi üzerimde uygulanmasına serbest irademle izin veriyorum' şeklinde bir eklemenin yapılması gerektiğini bilgilerinize sunar, gereğini arz ve talep ederim."