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    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ’a saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı

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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, 5 şüpheli hakkında 11 yıl 9'ar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

    İddianamede, Abdurrahman G., Berke A., Gülahmet T., Kadir H. ve Muhammet Raşit G. şüpheli, Özdağ ile birlikte şoförü Bayram Polat müşteki olarak yer aldı.

    Şüpheliler hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "Silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.

    İddianameye göre, şüpheliler, ödünç aldıkları otomobille müştekiye ait evin bulunduğu Cevizlidere Mahallesi'ndeki sokağa geldi. Burada şüphelilerle müştekiler arasında "belirlenemeyen bir nedenle" tartışma başladı. Tartışma sırasında şüphelilerden biri sopayla, biri de yumrukla müşteki Selçuk Özdağ'a vurarak müştekiyi basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde kasten yaraladı.

    Tartışmanın başında, şüpheli Muhammet Raşit G., belindeki tabancayı Bayram Polat'a doğrultarak müştekinin kavgaya müdahil olmasını engelledi. İddianamede bu silahın ele geçirilemediği belirtildi.

    Şüphelilerden ikisi otomobille, 3'ü de yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada Bayram Polat, Özdağ'ın talimatıyla, kaçan şüphelilerin ardından iki el ateş etti. Bir süre sonra araçta bulunan şüpheliler, yaya olarak kaçan şüphelileri de otomobile alarak olay yerinden uzaklaştı.

    İddianamede, şüpheliler Gülahmet T. ve Abdurrahman G.'nin, tesadüfen karşılaştıkları Özdağ'a siyasetçi olması nedeniyle soru sordukları, müştekinin kendilerine saldırması üzerine kavga başladığı ancak sopa kullanmadıkları yönündeki savunmaya itibar edilmediği bildirildi.

    Şüpheliler Raşit G., Berke A. ve Kadir H.'nin tesadüfen gördükleri kavgayı ayırmak için olaya müdahil olduklarına dair savunmaya da itibar edilmediği belirtilen iddianamede, söz konusu 3 şüphelinin, Gülahmet T. ve Abdurrahman G. ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğinin değerlendirildiği anlatıldı.

    İddianamede Bayram Polat'a yönelik silahla tehdit, Selçuk Özdağ'a yönelik silah sayılan sopayla kasten yaralama suçlarının işlendiğine dair kamu davası açılmasına yeter şüphe bulunduğu belirtilerek, şüpheliler hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "Silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçlarından ceza talep edildi.

    Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde saldırıya uğramış, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli 19 Ocak, 3 şüpheli ise 28 Ocak'ta sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklanmıştı.

    Etiketler:
    Soruşturma, Saldırı, Gelecek Partisi, Selçuk Özdağ
    Topluluk kurallarıTartışma
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