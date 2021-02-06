Şırnak'ta, nesli tükenmekte olan oklu kirpi yaralı halde bulundu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan oklu kirpi yaralı halde bulundu. Hayvan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde veteriner hekimler tarafından tedavi edildi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi görüldü.

Kar nedeni ile aç kalan ve yaralı olduğu görülen oklu kirpiyi aracına alan Hurşit Engin, hayvanı Beytüşşebap Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne götürdü. Yaralı oklu kirpinin tedavisi burada veteriner hekimler tarafından yapıldı.

Veteriner hekim Övgü Buğdaycı, Hurşit Engin'in yaralı oklu kirpiyi kendilerine ulaştırdığını söyledi. Buğdaycı, "Bizler de gerekli tedaviyi yaptık. Gözetim altında tutulacak nesli tükenme tehlikesi altındaki oklu kirpi. Şimdi duyarlı vatandaşımıza teslim edeceğiz. İyileştiğinde doğaya salmayı amaçlıyoruz" dedi.

Hurşit Engin ise "Aracımla ilerlerken yol üzerinde yaralı halde buldum bu oklu kirpiyi hemen veteriner hekimlerimize getirdim. Burada tedavileri yapıldı" diye konuştu.