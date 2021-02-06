İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü: Pozitif vaka sayımız yükselme trendinde, aman dikkat

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, kentte pozitif koronavirüs vaka sayısının son hafta yükselme eğiliminde olduğunu belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Aman dikkat” denilerek vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

''Salgın kontrol altında ama bitmedi. Düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde aman dikkat! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım. Sıramız geldiğinde aşımızı yaptıralım.''

Salgın kontrol altında ama BİTMEDİ, Düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde

Aman DİKKAT ! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım.Sıramız geldiğinde aşımızı yaptıralım ! — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) February 6, 2021

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