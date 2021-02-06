AFAD: İzmir Karaburun açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.4 km olarak açıklanırken saati 19.09 olarak belirtildi.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak belirtti. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 19.09'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.