Kadıköy’deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etmek için düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından Kadıköy'de 2 Şubat'ta yapılan eylemler sırasında 6 kişi gözaltına alınmıştı. Göstericiler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 6 kişiden 5’i tutuklama talebiyle, 1 kişi ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sorgularında, polislere yönelik bir eylemde bulunmadıklarını belirten şahıslar, polis aracına zarar vermediklerini söyleyerek suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifade işlemleri tamamlanan N.E., A.K., M.C.D., ve Ö.Ş., “görevi yaptırmamak için direnme”, “toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma”, “kamu malına zarar verme”, “terör örgütü propagandası yapma”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakimlik, Y.E.K. ve R.A. hakkında ise “konutunu terk etmeme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol hükümleri uyguladı.