Bursa’da Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde 01.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, vatandaşın mezarlıkta ağlayan bebek ihbarı üzerine Alacahırka mezarlığına gelen polis, mezarlık içerisinde geniş kapsamlı araştırma başlattı.
Yaklaşık 20 dakika boyunca tüm mezarlığı karış karış ve dikkatli şekilde mercek altına alan polis ekipleri, ağlayan bebek bulgusuna rastlamadı.
'Mezarlıktan ağlayan bebek sesi geliyor' diye ihbarda bulundular, asılsız çıktı https://t.co/nILtVNhOX1 pic.twitter.com/0GRcI1unkD— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 7, 2021
Asılsız ihbar sonrası polis ekipleri mezarlıktaki çalışmalarına son vererek, olay yerinden ayrıldı.
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