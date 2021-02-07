Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi davasında karar

2017'deki 'Adalet Yürüyüşü' sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast girişimiyle ilgili istinaf mahkemesinin kararı belli oldu. Yerel mahkemenin 19 sanık hakkında verdiği karar onandı, altı sanıkla ilgili karar ise bozuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran 2017’de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planı yaparken yakalanan IŞİD şüphelisi Oğuzhan Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

1'i firari 28 kişi yargılandı

Soruşturma sonunda 5'i tutuklu, 1'i firari toplam 28 sanık hakkında birleşen iki dosyada, "Anayasa’yı ihlal", "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlarından dava açıldı.

7 Şubat 2019’da açılan davada, Oğuzhan Korkmaz’a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 13 yıl 19 ay, Emre Emre’ye 13 yıl 15 ay, Kaan Aslan ve Fatih Özel’e 10 yıl 6 ay, Ali Merttaş’a ise birleştirilen iki farklı dosyada aynı suçtan 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle beraat ettirilen sanıklara “Anayasayı ihlal” suçundan da ceza verilmedi.

© DHA Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017’de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planı yaparken yakalanan IŞİD şüphelisi Oğuzhan Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

2 sanık tüm suçlardan beraat etti

Mahkeme Halil İbrahim A. ve Muhammed K.’yi tüm suçlardan beraat ettirirken, firari sanık M.K.’nin dosyasını ise ayırdı.

Sanık avukatları verilen cezalar yönünden, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı ile duruşma savcısı ise, “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçu yönünden verilen beraat hükümlerine yönelik yerel mahkemenin kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

Dosyanın geldiği 21. Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası davayı karara bağladı. Ceza Dairesi’nce yerel mahkemenin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilirken, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

6 kişi hakkında verilen karar bozuldu

27 sanıktan 19’una verilen kararları onayan Ceza Dairesi, Ayla Korkmaz’ın da aralarında olduğu altı kişiye verilen kararın da bozulmasına hükmetti. Ceza Dairesi, sanıklar Ayla Korkmaz, Buğrahan Ç., Burhanettin K., Cihan K., Safa K. ve Şükrü O.’nun, avukatlarının bulunmadığı halde yargılama yapılarak hüküm kurulduğu gerekçesiyle, yerel mahkemece verilen kararın bozulmasına ve sanıkların dosyasının ayrılmasına karar vererek altı sanığın dosyasını yerel mahkemeye yeniden gönderdi.