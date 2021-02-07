Yeni Akit yazarı: Şeyma kızımızın üniversitede okuduğu için Erdoğan’a en az 3 defa teşekkür etmesi gerekir

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan Şeyma Altundal’ın 'Boğaziçi Üniversitesi’nde okumasına imkân sağladığı için' Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en az üç kez teşekkür etmesi gerektiğini savundu.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu yazısında, başörtüsü yasağının kalkması, imam hatip liselerinin yaygınlaşması konularına değinerek Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın Erdoğan'a teşekkür etmesi gerektiğini iddia etti.

Şeyma kızımızın, Erdoğan’a üç teşekkür borcu! https://t.co/TRt7mWhfnC — Ali İhsan Karahasanoğlu (@alikarahasanog) February 7, 2021

​Karahasanoğlu yazısında şunları kaydetti:

“İnsanları tabulaştıran bir mantığım yok. İnsanlar vesiledir. Ama nankörlük de edemem. Kişilerin çabalarını, direnişlerini, çalışmalarını takdir etmek, teşekkür etmek, hepimizin boynunun borcudur. Başörtüsü yasağının kalkmasında da.. İmam hatip liselerinin tekrar yaygınlaşmasında da.. O liselere, sol kafanın tüm çığırtkanlıklarına rağmen, diğer liselerle eşit tecrübede öğretmenleri görevlendirmesinde de.. İmam hatiplere üniversite imtihanında uygulanan katsayı zulmünün kaldırılmasında da.. Tayyip Erdoğan’ın çabasını inkâr edemezsiniz".

Karahasanoğlu, "Bu açıdan, Şeyma kızımız, bugün Boğaziçi’nde okumasını kendisi açısından önemli bir başarı olarak görüyorsa bundan dolayı Tayyip Erdoğan’a üç defa teşekkür etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.