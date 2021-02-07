Salacak Sahili'nde kalabalık görüntü: Maske ve sosyal mesafeye uyulmuyor

İstanbul’da havanın güneşli olması nedeniyle yoğun bir kalabalık pandemi kurallarını yok sayarak Salacak Sahili'nde toplandı. Bazı kişiler sosyal mesafe kuralına uymayarak banklarda otururken, bazılarının da maskesiz olduğu görüldü.

Havanın sıcak olmasıyla birlikte çok sayıda kişi sokağa çıkma kısıtlamasında Salacak Sahili'nde toplandı. Bazı kişiler salgına aldırış etmeden yürüyüş yaparken, Kız Kulesi manzarasında banklarda oturanlar da vardı.

© İHA / AYKUT ZOR Kız Kulesi Sahili'nde kalabalık görüntü: Maske ve sosyal mesafeye uyulmuyor.

Birçok kişinin maske taktığı görülürken, bazılarının maskesiz olması dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralına uymayan kişilerin yanı sıra bazı insanlar manzaraya karşı fotoğraf çektirdi.

Ayrıca Kız Kulesi Sahil şeridinde uzun araç kuyrukları oluştu.