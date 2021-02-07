Tüfekle köpek yaraladı: 'Gören de adam öldürdük sanır'

Çorum’da av tüfeğiyle ateş açarak sokak köpeğini ağır yaralayan 50 yaşındaki Mehmet K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı köpek tedavisi için barınağa götürülürken şüpheli ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır” diyerek tepki gösterdi.