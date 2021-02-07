Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı: Biri hemşire 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesinde bulunan Özel Deva Hastanesi'nde 15 gündür koronavirüs tedavisi gören M.A.K. hayatını kaybetti. Hastane yetkililerince hazırlanan rapora ölüm nedeni olarak, Kovid-19 yazılmamasını isteyen yakınları red cevabını alınca sağlık çalışanlarına saldırdı.
Sağlık çalışanlarına aile tarafından yapılan yumruklu, tekmeli saldırı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayda biri hemşire 3 hastane görevlisi yaralanırken, hastanede ise maddi hasar medyana geldi.
Polis ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı.
Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı: Biri hemşire 3 kişi yaralandıhttps://t.co/qgdkphqod4 pic.twitter.com/AIjQgfy0OY— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 7, 2021
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