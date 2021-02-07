AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan “Bizi öldürdünüz, bitirdiniz” diyen çiftçiye: Cebindeki telefonu kaça aldın?

Ünal, TV5 televizyonunda katıldığı "4. Güç" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
2018 seçimleri öncesinde Kahramanmaraş gezisindeyken genç bir çiftçiyle yaşadığı diyaloğu anlatan Mahir Ünal, geçinmekten dert yanan çiftçinin telefonu olmasına ve internet paketi almasını eleştirdi.
“Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını verdiğini ifade eden Ünal şöyle konuştu:
"Bir delikanlı geldi. 'Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz' dedi. 'Telefonunu alabilir miyim' dedim. IPhone 6. 'Kaça aldın' dedim. '3400 lira mı, 4500 lira' mı dedi, '24 taksitle aldım' dedi. 'İnternet paketi de var mı?' dedim. 'Var' dedi. 'Ayda kaç para ödüyorsun buna?' dedim. 'Ayda 450 lira ödüyorum' dedi."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan “Bizi öldürdünüz, bitirdiniz” diyen çiftçiye: 'Telefonunu alabilir miyim' dedim. IPhone 6. 'Kaça aldın' dedim. '3400 lira mı, 4500 lira' mı dedi. 'İnternet paketi de var mı?' dedim. 'Var' dedihttps://t.co/YXkIgnt2ip pic.twitter.com/5sCY7A0geO— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 7, 2021
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