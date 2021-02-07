AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan “Bizi öldürdünüz, bitirdiniz” diyen çiftçiye: Cebindeki telefonu kaça aldın?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan “Bizi öldürdünüz, bitirdiniz” diyen çiftçiye: 'Telefonunu alabilir miyim' dedim. IPhone 6. 'Kaça aldın' dedim. '3400 lira mı, 4500 lira' mı dedi. 'İnternet paketi de var mı?' dedim. 'Var' dedihttps://t.co/YXkIgnt2ip pic.twitter.com/5sCY7A0geO