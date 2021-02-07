Bülent Arınç’ın Fehim Adak’ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında yapılan anmada yaptığı iddia edilen konuşması, gündem oldu. Ses kaydına göre Arınç, “Bugün bizim en büyük sıkıntımız, maalesef dünün mağdurlarının, bugün mağrur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır” dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Necmettin Erbakan’ın arkadaşlarından Fehim Adak’ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında yapılan anmaya katıldı.

Odatv’nin haberine göre; Bülent Arınç burada yaptığı konuşmada, “Millî Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmeddin Erbakan hocamızın yol ve dava arkadaşı, eski bakanlarımızdan merhum Fehim Adak’ın ölüm yıl dönümünde Bağlum’da kabri başında toplanarak hatim duasına hep birlikte iştirak ettik. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, devlet eski bakanı Dr. Sacit Günbey ve Millî Görüş camiasından dostlarımızın katıldığı hatim duası ve anma toplantısında bendeniz de bir konuşma yaptım” ifadelerini kullandı.

Habere göre Arınç şöyle devam etti:

“Bugün bizim en büyük sıkıntımız, maalesef dünün mağdurlarının, bugün mağrur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Ve bugünkü yaşantı içerisinde ne varsa, kaybetmiş olmalarıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Burada kalsalar bile iyi, ona bile şükredeceğiz. Dünya için her şeylerini feda etmiş bir topluluk var karşımızda."

Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugün müteahhit oldu. Burada kalsalar bile iyi, ona bile şükredeceğiz. Dünya için her şeylerini feda etmiş bir topluluk var karşımızdahttps://t.co/ox3xoW17xw pic.twitter.com/rxP2qkrVRA — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 7, 2021

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