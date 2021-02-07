İstanbul'a 'HIZRAY' geliyor: Beylikdüzü-Pendik bir saat olacak

Beylikdüzü-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında yapılması planlanan yeni metro hattı için bu yıl ihaleye çıkılacak. HIZRAY adı verilen hatla 72 kilometre uzunluğundaki mesafe bir saatte kat edilebilecek.

İstanbul'a iki yeni metro hattı daha planlanıyor. Yeni hat; İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna, Beylikdüzü'nden Pendik'e 72 kilometre boyunca uzanacak.

Bu yıl ihalesi yapılması planlanan HIZRAY adı verilen yeni metro hattı ile iki mesafe arası yaklaşık 1 saate düşecek. Hattaki hız saatte 70-80 kilometreye ulaşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Raylı Sistemlerde Büyük Hamle" toplantısı düzenledi.

Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un toplu taşıma sisteminin ana omurgası, raylı sistemler olmak zorundadır" dedi.

İmamoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tamamlayacağı 91,5 kilometrelik hatlarla birlikte, İstanbul'un raylı sistem ağı, 424,85 kilometreye ulaşmış olacak. 2024 -2029 arasında projelerini hazırladığımız yeni hatlarla birlikte, toplam ağımız 622,15 kilometreye çıkacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu Beylikdüzü – Esenyurt – Sefaköy – İncirli Metro Hattı için de bu yıl ihaleye çıkılacağını söyledi.

Ayrıca Rumeli Hisarı- Aşiyan füniküler hattı bu yıl açılacak. İTÜ - İstinye, Altunizade - Beylerbeyi arasına 2 yeni füniküler hattı inşa edilecek.