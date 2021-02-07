Çorum Valisi Çiftçi'den İskilipli Atıf için yapılan anmayla ilgili açıklama

İskilipli Atıf’ı anan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, gelen eleştirilere karşı kendini savundu. Atıf'ı 'ilim, aksiyon ve dava adamı' olarak tanımlayan Çiftçi, "Ben İskilip’te yaptığımız anmanın doğru olduğunu, haklı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile İskilipli Atıf’ı anan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Birgün'ün haberine göre Çiftçi, ölümünün 95'inci yılında İskilipli Atıf’ın mezarı başında dua ettiklerini ve ardından İskilip Ulu Cami’de mevlid okuyarak andıklarını söyledi. Vali Mustafa Çiftçi, şu açıklamayı yaptı:

“1876-1926 yıllarında yaşayan ilim, aksiyon ve dava adamı M. Atıf Efendi’yi geçen yıl da (2020) Valiliğimiz, Çorum Belediye Başkanlığımız, Hitit Üniversitemiz ve Atıf-Der işbirliğiyle anmış ve bilimsel bir sempozyumda ilmi, içtimai ve siyasi yönleriyle ele almıştık. Gayemiz İskilipli M. Atıf Efendiyi tartışmalı alandan ilmi alana çekmek, eserleri ve hayatıyla değerlendirmek, nihai hükmü aziz milletimizin vicdanına bırakmaktı. Bu yıl da düzenlemeyi düşündüğümüz sempozyumu pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik, onun yerine bu yıl Atıf-Der’in organize ettiği şekliyle sade bir kabir ziyareti ve mevlid programıyla sınırlı tuttuk.”