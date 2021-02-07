Kayıt
23:31 07 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Onursal Adıgüzel

    CHP’li Adıgüzel: Çöpten bir yumurta bulduğunuzda TRT’nin gösterdiği hayati öneme sahip bu yöntemi mutlaka deneyin

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 169
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103728/59/1037285904_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_77d588edaa654b6af1718eeca62ce551.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102071043752675-chpli-adiguzel-copten-bir-yumurta-buldugunuzda-trtnin-gosterdigi-hayati-oneme-sahip-bu-yontemi/

    CHP Genel Başkan Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, TRT’nin “Sıfır Atık|Gıda Atıkları” isimli belgeselinin bir sahnesini paylaşarak, "Devlet kanalı dediğin çöpten yiyecek toplayan vatandaşın sağlıklı gıdayı ayırt edebilmesini önemsemeli. Mesela çöpten bir yumurta bulduğunuzda TRT’nin gösterdiği hayati öneme sahip bu yöntemi mutlaka deneyin" dedi. 

    Adıgüzel, TRT’nin 12 Haziran 2020 tarihinde, Doğan Akdoğan’ın sunumuyla yayınladığı Sıfır Atık belgesinin ilk bölümünden bir sahne paylaştı.

    Bu sahnede Akdoğan, İstanbul Kadıköy’den topladığı bazı çöpleri ayrıştırıyor. Sahnede çöpler dönüşemeyen, dönüşebilen, plastik ve organik olarak dört bölüme ayrılıyor.

    Çöplerin yarısından fazlasının organik kısmına gittiğini ifade eden Akdoğan, eline bir yumurta alarak şu ifadeleri kullanıyor:

    "Son kullanma tarihi geçeli sadece 2 gün olmuş. Yumurtanın bozulup bozulmadığını anlamak için size küçük bir ipucu vereyim. Elinize bir kap alın ve içerisini tuzlu su ile  doldurun. Yumurtayı tuzlu su dolu kaba bırakın, yumurta batıyorsa bozulmamış demektir. Bunu gönül rahatlığıyla kaynatabilir ve içinde bakteri oluşmadığından emin olduktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz."

    Adıgüzel, bu sahneyi Twitter’da paylaşarak şu notu düştü:

    "Devlet kanalı dediğin çöpten yiyecek toplayan vatandaşın sağlıklı gıdayı ayırt edebilmesini önemsemeli. Mesela çöpten bir yumurta bulduğunuzda TRT’nin gösterdiği hayati öneme sahip bu yöntemi mutlaka deneyin!!!"

    ​TRT Belgesel, Sıfır Atık serisinin ilk bölümünü şu ifadelerle anlatıyor;

    "Doğan Akdoğan’ın sunumuyla ekranlara gelen Sıfır Atık’ın ilk bölümünde, giderek önem kazanan “geri dönüşüm” konusuna dikkat çekiliyor ve atıklar hakkında ortaya konulan istatistiki bilgiler paylaşılarak farkındalık oluşturuluyor. Gıda ve çeşitli maddelerin geri dönüşüm serüvenine “Sıfır Atık” ile TRT Belgesel’de tanık olun."

    TRT Belgesel’in aynı seride plastik atıklarla ilgili bir bölümü daha bulunuyor.

    TRT'den açıklama: Böyle masum bir programın bile çarpıtıldığını görmek üzücü

    TRT "Sıfır Atık" programına ilişkin, "İçerdiği mesajlar yok sayılarak böyle masum bir programın bile çarpıtıldığını görmek, insanlığın ortak meseleleri hakkında toplumsal farkındalık oluşturma çabaları adına üzücüdür" açıklamasında bulundu. 

    TRT'den yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıfır atıkla ilgili birçok projenin yapıldığı belirtildi.

    TRT Belgesel kanalında yaklaşık bir yıldır yayınlanan "Sıfır Atık" programında da israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bir kısmı kesilerek art niyetle yorum yapılan bölümde de atık aşamasına geldiği sanılan gıdaların aslında nasıl değerlendirilebileceği ve israfı önlemenin yöntemleri anlatılmıştır. İçerdiği mesajlar yok sayılarak böyle masum bir programın bile çarpıtıldığını görmek, insanlığın ortak meseleleri hakkında toplumsal farkındalık oluşturma çabaları adına üzücüdür."

    Açıklamada, TRT'nin bu ve bunun gibi sosyal sorumluluk projelerini bundan sonra da desteklemeye devam edeceği vurgulanarak, "Yiyecek ve giyecek israfından atıkların çevreye zarar vermeden toplanmasına, doğal kaynakların kirletilmeden kullanılması ve korunması gibi birçok konuda izleyiciye önemli bilgiler sunan ve bu konularda sosyal sorumluluk bilincini artırmayı amaçlayan Sıfır Atık programının tüm bölümlerini 'TRTizle.com' internet sitemizden izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1980 senesinden bu yana topladığı amblemlerle ilginç bir koleksiyona imza atan Şahin, ayrıca topladığı ampullerle de dikkat çekiyor.
    Amblem ve far koleksiyonu: 900'e yakın araçtan topladı
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İl-114-300
    İl-114-300 yolcu uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet