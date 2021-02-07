'Boğaziçi dayanışma' gruplarını yönettiği iddia edilen Beyza Buldağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten tutuklandı

Beyza, bu hesabı yönettiği iddiasıyla ve bu bildiri nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret suçlamasıyla İzmir'de gözaltına alınıp apar topar İstanbul'a getirildi. Bu metnin hiçbir yerinde suç yok, ben de harfi harfine aynı düşünceleri paylaşıyorum. #BeyzayıSerbestBırakın https://t.co/edRYu7h1Oy