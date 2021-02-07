'Boğaziçi dayanışma' gruplarını yönettiği iddia edilen Beyza Buldağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten tutuklandı

Mimar Sinan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, bu sabah saat 05.00 sularında İzmir’deki evi basılarak gözaltına alındı. Buldağ, İstanbul’da getirildikten sonra savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Üniversite öğrencisi Beyza Buldağ, ‘halkı kin nefret düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik’ suçlamasıyla tutuklandı.
Son tutuklama ile beraber Boğaziçi protestolarına katıldığı için tutuklanan sayısı 9’a yükseldi.
Evine yapılan baskınla gözaltına alınan Buldağ’ın, Boğaziçi dayanışma gruplarını yönettiği iddia edildi. Buldağ’ın telefonuna ve bilgisayarına el konuldu.
Halkı kin nefret düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik suçlarından dolayı tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.#BeyzayıSerbestBırakın— Özgür Urfa (@OzgurUrfa) February 7, 2021
Beyza Buldağ’ın gözaltına alınma sebebinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ’12.Cumhurbaşkanına Açık Mektup’ bildirisini paylaştığı için gözaltına alındığı öğrenildi.
Üniversite öğrencisi Beyza Buldağ, ‘halkı kin nefret düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik’ suçlamasıyla tutuklandı.
Beyza, bu hesabı yönettiği iddiasıyla ve bu bildiri nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret suçlamasıyla İzmir'de gözaltına alınıp apar topar İstanbul'a getirildi. Bu metnin hiçbir yerinde suç yok, ben de harfi harfine aynı düşünceleri paylaşıyorum. #BeyzayıSerbestBırakın https://t.co/edRYu7h1Oy— Baran Kaya (@iikiros) February 7, 2021
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