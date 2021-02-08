Alaattin Çakıcı'dan Melih Bulu'ya: 'Lütfen, sakın istifa etmeyiniz'

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Melih Bulu’ya istifa etmemesi yönünde yaptığı çağrısında “Lütfen! Sakın istifa etmeyiniz” dedi. Çakıcı, Twitter hesabından 2 sayfalık bir mektup paylaştı.

Independet Türkçe’nin haberine göre, mektubunda Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili çeşitli itham ve iddialara yer veren Çakıcı, muhalefet, HDP, PKK ve DHKP-C sempatizanlarının devletin kurumları ve Cumhur İttifakı'na zarar vermek için Bulu'ya istifa etmesi yönünde çağrı yaptığını öne sürerek, "Lütfen! Sakın istifa etmeyiniz. İstifa ederseniz bu terörist eylemcilerin önünü açarsınız. Bu kutlu ittifakta gedik açmaya hakkınız yok" dedi.

Alaattin Çakıcı şöyle devam etti:

"Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve aziz milletimizin olduğunu unutmayınız. Devletine, aziz milletine gönül vermiş tüm duyarlı Türk vatandaşları, devletinin ve Cumhur İttifakı'nın yanında olmalıdır."