Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'na atama

Diyanet İşleri Başkanlığı'na atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen'i atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı.