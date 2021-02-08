Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın yeni anayasa açıklamasına ilk yorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin, "Türkiye’de demokrasiden yana olan herkes, 'Türkiye’nin demokratik yeni bir Anayasaya ihtiyacı var' diyor. Tabii mevcut Anayasa'nın ilk dört maddesinin aynı kalması kaydıyla" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu' yönündeki açıklamasına ilk kez yorum yaptı.

Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, yeni anayasa önerisine ilişkin şunları söyledi:

'İlk dört maddesinin aynı kalması kaydıyla'

"Bugün Türkiye’de demokrasiden yana olan herkes, 'Türkiye’nin demokratik yeni bir Anayasaya ihtiyacı var' diyor. Tabii mevcut Anayasanın ilk dört maddesinin aynı kalması kaydıyla… Yeni bir Anayasayla Türkiye, demokratik standartlarını daha ileriye taşımalıdır, buna ihtiyacımız var. İhtiyacımız, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemdir'."

Türkiye’nin, "ilk dört maddenin aynı kalması kaydıyla" yeni ve demokratik bir Anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ben dillendirilen Anayasa değişikliği taleplerinin demokrasiyi güçlendirmek yerine otoriterliği güçlendirme yönünde olacağından endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Diktatörler insan haklarına dayalı demokratik bir Anayasa istemezler" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Tam aksine güçler ayrılığının, kendilerini zayıflattığını, yönetimleri için zaaf oluşturduğuna inanırlar. Çünkü diktatörler, gücü elinde bulundurdukları sürece ayakta kalabileceklerini düşünürler… Bu anlayışta olmalarının temel nedeni ise tüm diktatörlerin narsist olmasıdır"