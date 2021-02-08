Kartal'da gösteri ve yürüyüş yasağı

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Anadolu Adalet Sarayı önünde gösteri çağrıları üzerine Kartal Kaymakamlığı, 7 gün boyunca tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

İstanbul'un Kartal ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi.

Kartal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren ilçe genelinde tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı belirtildi.

NTV'nin aktardığına göre Kaymakamlık yasağa gerekçe olarak ilçede bulunan Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanmak için yapılan çağrıları gösterdi.

Kartal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 08.02.2021 Pazartesi günü ilçemizde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanma çağrıları yaptıkları anlaşılmıştır.

İlçemizde yapılmak istenilen toplanmaların; huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin, müessif ve provokatif olayların önlenmesi, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı il İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca açık ve kapalı tüm alanlarda 08.02.2021 gününden itibaren yedi (7) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş YASAKLANMIŞTIR."

Kartal'da iki toplama alanı bulunuyor

İstanbul Valiliği 2 Şubat tarihinde yaptığı "2021 Yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Alanları Basın Açıklaması" başlıklı duyurusunda kent genelinde gösterilerin düzenlenebileceği alanları işaret etmişti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Kartal ilçe sınırları arasında iki gösteri alanı bulunuyor.